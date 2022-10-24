Сеул, , 09:53 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 23 октября в Сеуле с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, с которым обсудил вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейский дипломат назвал визит главы МИД Австрии в Сеул «своевременным» и «необходимым» для развития двусторонних отношений, выразив надежду на укрепление «стратегического партнерства», установленного в 2021 году.

Пак Чин рассказал австрийскому коллеге о ситуации на Корейском полуострове и о «смелой инициативе» южнокорейского правительства в отношении КНДР, а также попросил правительство Австралии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Главы МИД Южной Кореи и Австрии сошлись во мнении относительно того, что недавние северокорейские провокации представляют собой угрозу миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.