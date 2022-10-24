Сеул, 24 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 23 октября в Сеуле с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, с которым обсудил вопросы расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Южнокорейский дипломат назвал визит главы МИД Австрии в Сеул «своевременным» и «необходимым» для развития двусторонних отношений, выразив надежду на укрепление «стратегического партнерства», установленного в 2021 году.

Пак Чин рассказал австрийскому коллеге о ситуации на Корейском полуострове и о «смелой инициативе» южнокорейского правительства в отношении КНДР, а также попросил правительство Австралии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Главы МИД Южной Кореи и Австрии сошлись во мнении относительно того, что недавние северокорейские провокации представляют собой угрозу миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.