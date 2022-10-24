Москва, , 09:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин винит Запад в том, что они становятся пособниками ядерного терроризма.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — отметил Володин в телеграм.

Он также провел аналогию и напомнил, что «угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о риске создания Киевом «грязной бомбы» эксперты предупреждали ещё в феврале 2022 года, до начала российской спецоперации, когда президент Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности допустил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия в соответствии с положениями Будапештского меморандума.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Великобритании, США, Турции и Франции, темой стала б. УССР и появившаяся информация о подготовке киевским режимом провокации с «грязной» ядерной бомбой для дальнейшего обвинения России.

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