Херсон, , 09:49 — REGNUM Попытки прорыва обороны в районе реки Ингулец со стороны вооружённых формирований киевского нацистского режима были успешно отбиты российскими военными. Об этом 24 октября рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Солдаты ВС России Mil.ru

«На Андреевском направлении в районе реки Ингулец была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», — сказал он.

При этом Стремоусов уточнил, что ситуация находится под контролем российских военных, и добавил, что мирные жители постепенно выезжают из Херсона, чтобы дать военнослужащим Вооружённых сил (ВС) РФ сделать своё дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на бериславском направлении утром в Херсонской области российскими военными утром 24 октября была захвачена группа диверсантов киевских нацистов.