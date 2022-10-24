Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Гендиректор российского музея Михаил Пиотровский посетит Екатеринбург в рамках проведения Дней Эрмитажа в уральской столице. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

«Эрмитаж-Урал» Екатеринбургская городская дума

Пиотровский примет участие в пресс-конференции, посвящённой фестивалю, а также обсудит сотрудничество Государственного Эрмитажа с музеями Екатеринбурга. Предполагается, что выставочный план центра «Эрмитаж-Урал» также посетят министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, замглавы города Екатерина Сибирцева и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Отметим, Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге 26–30 октября. Площадками для их проведения станут Центр «Эрмитаж — Урал» и здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств.