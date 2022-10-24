Губернатор Севастополя проверил состояние укрытий
Севастополь, 24 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Состояние помещений, которые могут быть использованы в качестве временных укрытий для жителей, проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Ранее глава региона поручил проинформировать жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия.
Губернатор осмотрел подвалы жилых домов по ул. Гоголя, Дзержинского, Острякова, Н. Музыки. В удовлетворительном состоянии находятся городские убежища в центре города, находящиеся в управлении Центра эффективного использования собственности города.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе введён средний уровень реагирования, специальный оперативный штаб возглавил Михаил Развожаев.