Севастополь, 24 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Состояние помещений, которые могут быть использованы в качестве временных укрытий для жителей, проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства города. Ранее глава региона поручил проинформировать жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия.

Пресс-служба правительства Севастополя Укрытия в Севастополе

«В тех домах, где много лет в подвалы никто не заходил, ситуация требует безусловно доработки. Объем работ большой, без помощи жильцов мы не справимся, нужно очистить помещения от старых вещей и мусора. Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума. Буду лично контролировать, плюс я подключил штаб «Мы вместе» и ОНФ проследить за исполнением этой задачи», — сообщил Развожаев по итогам осмотра.

Губернатор осмотрел подвалы жилых домов по ул. Гоголя, Дзержинского, Острякова, Н. Музыки. В удовлетворительном состоянии находятся городские убежища в центре города, находящиеся в управлении Центра эффективного использования собственности города.

«Не везде хватает лавочек — стульев, плюс нужно запас воды сформировать, чтобы при необходимости в укрытиях можно было провести несколько часов. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий мы не будем, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача №1 для всех», — подчеркнул Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе введён средний уровень реагирования, специальный оперативный штаб возглавил Михаил Развожаев.