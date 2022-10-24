Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM На станции Петербургского метрополитена «Сенная площадь» (вторая линия) 1 ноября 2022 года приступят к капитальному ремонту пассажирских зон. Об этом сообщают «Невские новости».

Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На станции уже появились ограждения и уведомления для пассажиров о том, что ремонт проведут с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.

Отметим, что изначально по установленным срокам в СПб ГУП «Петербургский метрополитен» приступить к ремонту должны были 15 октября. Однако старт работ был смещён на полмесяца. Во время проведения ремонта закрывать станцию не будут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что станция метрополитена «Чернышевская» (первая линия) закроется из-за ремонта 25 октября 2022 года и откроется в мае 2024 года. На этот период в районе станции запустят дополнительные автобусы.

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