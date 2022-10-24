Тюмень, , 09:47 — REGNUM В Тюменской области осуждён бывший директор управляющей компании из города Ишима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судом установлено, что бывший директор УК с 2016 по 2018 годы направлял поступающие от жильцов деньги на нужды компании, в том числе на оплату работ, выполненных им в качестве предпринимателя. Также обвиняемый за счёт коммунальных платежей оплачивал наложенные на него и его сына административные штрафы. В результате его преступных действий ресурсоснабжающим организациям Ишима причинён ущерб на более 40 млн рублей.

Бывший управляющий домами признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения») и по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком четыре года, и взыскал в пользу ресурсоснабжающих организаций более 40 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Тюмени осуждён бывший директор управляющей компании и его сообщник, продавшие по мошеннической схеме шесть помещений в многоквартирном доме.