Пермь, , 09:47 — REGNUM Перми по факту смертельного пожара на Пермском пороховом заводе возбудили уголовное дело, сообщает издание «Коммерсантъ» о ссылкой на свои источники.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Следователи усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22токтбря на предприятии произошёл пожар. Его жертвами стали три человека.

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