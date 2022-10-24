Пермь, 24 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Перми по факту смертельного пожара на Пермском пороховом заводе возбудили уголовное дело, сообщает издание «Коммерсантъ» о ссылкой на свои источники.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на предприятии произошёл пожар. Его жертвами стали три человека.