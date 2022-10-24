Чебоксары, 24 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чувашии в 2023 году доходы региональной казны планируется утвердить в размере 77,5 млрд рублей, расходы — на уровне 80,4 млрд рублей при дефиците бюджета в 2,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год будет представлен на заседании регионального парламента. По расчётам минфина, доходы бюджета в 2023 году прогнозируются 77,5 млрд рублей, что на 15,7% больше уровня первоначально утверждённого плана 2022 года. В структуре доходов собственные поступления (налоговые и неналоговые) спроектированы с увеличением на 20,6% — до 42 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета на 2023 год предлагается утвердить в размере 80,4 млрд рублей, в том числе на развитие образования планируется направить 22,7 млрд рублей, на социальную политику — 19,5 млрд рублей, на поддержку национальной экономики — 14,5 млрд рублей.

Дефицит бюджета при данных параметрах составит 2,9 млрд рублей.

Государственный долг Чувашии планируется на 1 января 2024 года в объёме 14,5 млрд рублей, что составляет 34,4% к прогнозируемым собственным доходам республиканской казны.

Напомним, что на 2022 год в первоначальной принятой редакции закона доходы бюджета Чувашии утверждены в размере 66 981 138,1 тыс. рублей, расходы — в сумме 70 746 790,9 тыс. рублей, дефицит — в объёме 3 765 652,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года чувашское правительство поддержало налоговые льготы для IT-компаний. В результате бюджет республики недополучит почти 57 млн рублей.