Париж, , 09:44 — REGNUM Путешествуя по Италии, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, всего через несколько часов после того, как правительство Италии пришло к власти, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Макрон стал первым иностранным лидером, поговоривший с новым главой государства. В конце этой встречи, которая прошла в центре Рима, Эммануэль Макрон поделился в своем аккаунте в Twitter фотографией, на которой он изображен рядом с итальянским лидером.

«Как европейцы в соседних странах, как дружественные народы, с Италией мы должны продолжить всю начатую работу. Чтобы добиться успеха вместе, с диалогом и амбициями, мы обязаны нашей молодежи и нашим народам», — заявил президент Франции.

Встреча с новым премьер-министром Италии продлилась чуть больше часа. Согласно источнику в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон поздравил Джорджию Мелони с избранием.

Елисейский дворец указывает, что обмен мнениями был «конструктивным и прагматичным» и позволил совершить «довольно общий тур по европейской повестке дня» с такими темами, как энергетика и ситуация на территории бывшей УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Италии и президент Франции провели в Риме переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов.

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