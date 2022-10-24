Астана, , 09:42 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение изменений в военную доктрину республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

HMMWV Казахстанской армии с установленным ПТРК Фагот Kalabaha1969

Отмечается, что в новою доктрину «включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования».

По данным минобороны, изменения отражают угрозы, которые появились в последнее время. Внесены корректировки в военную стратегию, планирование и правовые акты.

Отдельно подчёркивается, что в рамках повышения боевого потенциала казахстанской армии решено развивать силы специальных операций вооружённых сил и расшить их взаимодействие со специальными подразделениями других госорганов.

В пресс-службе отметили, что минобороны разработало изменения в доктрину на основании указаний президента.

Напомним Токаев поручил внести изменения в военную доктрину Казахстана в ходе выступления в сентябре 2021 года. Тогда он это объяснил накалом обстановки в Афганистане и ростом напряжённости в мире.