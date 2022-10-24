Махачкала, , 09:42 — REGNUM Дагестан передал партию техники для работы в зоне СВО ряду подразделений, где служат земляки. По поручению главы региона Сергея Меликова эту миссию выполнил депутат Госдумы («Единая Россия») Бийсултан Хамзаев.

Квадрокоптер

«Передал нашим военнослужащим новую партию техники для профессиональной работы. Передали квадрокоптеры нашим морпехам, в разведывательный батальон 136-й бригады, в 102-ую отдельную бригаду, в территориальное управление Росгвардии для наших спецподразделений. Спасибо нашим бойцам за доблестную службу, высокий профессионализм и отвагу. Как и обещали, мы будем помогать нашим ребятам по мере необходимости», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Хамзаев призвал «предпринимателей, меценатов, депутатов разных уровней» «показать своё единство, настоящий патриотический настрой» и помочь бойцам, которые встали на защиту Родины. Он также отметил, что «Дагестан в лидерах среди регионов по количеству отправленной гуманитарной помощи жителям Донбасса, Херсона и Запорожья» и по поддержке военнослужащих.