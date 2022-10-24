Махачкала, 24 октября 2022, 09:42 — REGNUM Дагестан передал партию техники для работы в зоне СВО ряду подразделений, где служат земляки. По поручению главы региона Сергея Меликова эту миссию выполнил депутат Госдумы («Единая Россия») Бийсултан Хамзаев.
Хамзаев призвал «предпринимателей, меценатов, депутатов разных уровней» «показать своё единство, настоящий патриотический настрой» и помочь бойцам, которые встали на защиту Родины. Он также отметил, что «Дагестан в лидерах среди регионов по количеству отправленной гуманитарной помощи жителям Донбасса, Херсона и Запорожья» и по поддержке военнослужащих.