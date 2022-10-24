Луганск, , 09:41 — REGNUM Укрепление линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) осуществляют инженеры группировки войск «Отважные» («О») Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что военные инженеры группировки «О» ведут установку танковых заграждений для того, чтобы бронированная техника врага не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — отметил один из российских бойцов.

Также указывается, что кроме бетонных конструкций на этот участок дороги будут дополнительно установлены противотанковые ежи для полной блокировки при отходе с позиций.

При этом один из военных инженеров отметил, что после перегруппировки ВС РФ на харьковском направлении инженерным сооружениям на передовой, на которых в данный момент ведутся работы, уделяется большее внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по ней 274 боеприпаса.