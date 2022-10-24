Уфа, , 09:43 — REGNUM Предприятия Башкирии освоили технологии изготовления новых запчастей и восстановления изношенных деталей к аграрной технике. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Трактор Mathias_Beckmann

Сообщается, что некоторые изготавливаемые детали предназначены для импортной техники. Всего ассортимент деталей насчитывает две тысячи наименований к 42 видам сельскохозяйственной техники.

«В работе задействовано 34 республиканских предприятия, которые заблаговременно начали занимать нишу импортозамещения запасных частей. Ими освоены технологии изготовления большой номенклатуры запасных частей к современной сельхозтехнике, в том числе к зарубежным зерноуборочным комбайнам», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

В Башкирии действует программа технической модернизации аграрно-промышленного комплекса, в рамках которой ремонтным предприятиям возмещается до 40% затрат на приобретение оборудования для производственной деятельности.

«За три года по этому направлению из бюджета республики выплачено около 200 млн рублей субсидий», — пояснил премьер-министр республики.

Отмечается, что предприятия активно расширяют номенклатуру изготавливаемых запасных частей, осваиваются технологии изготовления совместно с предприятиями Белоруссии.