Будапешт, 24 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Сторонники европейский ценностей вышли на акции протеста в Венгрии, сообщает Baltnews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

На улицы вышли жители Венгрии, недовольные курсом премьер-министр Виктора Орбана. Протесты начались на фоне заявлений главы правительства о намерениях защитить страну от внутренних и внешних угроз, в том числе и со стороны Брюсселя.

Участники акции протеста несли, в том числе, сине-жёлтые флаги киевского режима.