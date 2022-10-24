Ростов-на-Дону, 24 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за пожара в общежитии на улице Зорге эвакуировали студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Тревожный сигнал в экстренные службы поступил в 2:14 мск. В одной из комнат, расположенной на 15 этаже, произошёл пожар. Его площадь составила пять квадратных метров. Спасатели эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 12 единиц техники и 37 человек. Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.