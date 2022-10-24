Ярославль, 24 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Бывший председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов награждён Почетным Знаком города Ярославля III степени. Постановление об этом подписал и. о. мэра города Вячеслав Гаврилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

yarnews.net Артур Ефремов

Напомним, Ефремов возглавлял муниципалитет в конце шестого созыва, а также весь седьмой созыв, после чего не стал выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов.

В постановлении Ефремов указан как «секретарь местного отделения города Ярославля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (к моменту решения о награждении он уже покинул этот пост). Артур Ефремов награждён «за личный вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность».

Вместе с Ефремовым почётные знаки получили ещё несколько ярославцев — Александр Ершов (II степени), Тамара Бабина, Александр Рюмин и Елена Чапыгина (III степени).