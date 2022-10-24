Ярославль, , 09:40 — REGNUM В Ярославле на аукцион по ремонту Суринского путепровода никто не заявился. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Дорога у Суринского путепровода Общероссийский народный фронт

Напомним, заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному закажу ЖКХ города Ярославля». Цена контракта — 26 миллионов 713 тысяч 980 рублей.

Ранее выполнить ремонт предполагалось до 20 декабря 2023 года, вероятно, что теперь если подрядчик всё-таки будет найден, то сроки будут перенесены.

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