Ярославль, 24 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле на аукцион по ремонту Суринского путепровода никто не заявился. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Общероссийский народный фронт Дорога у Суринского путепровода

Напомним, заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному закажу ЖКХ города Ярославля». Цена контракта — 26 миллионов 713 тысяч 980 рублей.

Ранее выполнить ремонт предполагалось до 20 декабря 2023 года, вероятно, что теперь если подрядчик всё-таки будет найден, то сроки будут перенесены.