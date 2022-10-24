Петербуржцев ждет первая с апреля морозная ночь
Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Первые осенние морозы придут в Санкт-Петербург в ночь на вторник, 25 октября, температура воздуха впервые с весны опустится до отрицательных значений, сообщил 24 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, на всей территории Ленинградской области, кроме прибрежных районов, ночью были отрицательные температуры, а днем 24 октября даже солнце сильно воздух не нагреет.
«В Санкт-Петербурге сегодня минусы были только по окраинам, а в центре города +1 градус. Предстоящая ночь на вторник будет холоднее, даже в центре города температура воздуха должна первый раз этой осенью опуститься до отрицательных значений», — сказал синоптик, отметив, что последний раз минимальная температура в центре города (минус 0,6 градуса) была весной, 17 апреля. Максимальная температура воздуха 25 октября днем будет в районе +5 градусов.
Циклон, который ожидается уже вечером 25 октября, принесет с запада теплый и влажный воздух. На востоке Ленинградской области ночью 26 октября еще будут отрицательные температуры, поэтому пришедшие осадки будут выпадать в виде мокрого снега.
«Всё это кратковременно и только в восточных районах. В дальнейшем потеплеет на всей территории области и в Санкт-Петербурге», — подытожил Колесов.