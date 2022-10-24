Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Первые осенние морозы придут в Санкт-Петербург в ночь на вторник, 25 октября, температура воздуха впервые с весны опустится до отрицательных значений, сообщил 24 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По его словам, на всей территории Ленинградской области, кроме прибрежных районов, ночью были отрицательные температуры, а днем 24 октября даже солнце сильно воздух не нагреет.

«В Санкт-Петербурге сегодня минусы были только по окраинам, а в центре города +1 градус. Предстоящая ночь на вторник будет холоднее, даже в центре города температура воздуха должна первый раз этой осенью опуститься до отрицательных значений», — сказал синоптик, отметив, что последний раз минимальная температура в центре города (минус 0,6 градуса) была весной, 17 апреля. Максимальная температура воздуха 25 октября днем будет в районе +5 градусов.

Циклон, который ожидается уже вечером 25 октября, принесет с запада теплый и влажный воздух. На востоке Ленинградской области ночью 26 октября еще будут отрицательные температуры, поэтому пришедшие осадки будут выпадать в виде мокрого снега.

«Всё это кратковременно и только в восточных районах. В дальнейшем потеплеет на всей территории области и в Санкт-Петербурге», — подытожил Колесов.