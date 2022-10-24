Донецк, , 09:35 — REGNUM Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 274 боеприпаса. Об этом 24 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155 мм, на горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР. Всего каратели ВСУ выпустили по ДНР 274 единицы различных боеприпасов.