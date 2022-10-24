Петропавловск-Камчатский, , 09:34 — REGNUM На Камчатке 24 октября в посёлке Ключи выпал пепел после извержения вулкана Безымянный. Фото с усыпанным пеплом автомобилем опубликовали в телеграм-канале краевого филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Вулкан Безымянный Dan Miller

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Пепловый выброс из вулкана был зафиксирован 24 октября в 00:50 по местному времени. Высота выброса составила 9 тыс. метров. Пепловый шлейф распространился на 880 км от вулкана на северо-восток.

Как сообщало ИА REGNUM, на филиппинском вулкане Булусан в течение суток зафиксировали не менее 164 вулканических землетрясений.