Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил первую шайбу в сезоне. Также шайбы забросили Зак Веренски, Эндрю Пик, Эрик Робинсон и Кент Джонсон.

Всего на счету 21-летнего Чинахова семь матчей и пять очков (1+4) в нынешнем регулярном чемпионате. В прошлом сезоне он набрал 14 очков (7+7) в 62 играх. Вратарь «Джекетс» Даниил Тарасов одержал свою первую победу в сезоне, отразив 30 бросков из 31.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился российский форвард Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, на счету команды шесть очков после семи матчей. «Рейнджерс» идут на девятом месте с семью очками.

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