Нюрбинский район, Якутия, 24 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Нюрбинском районе Якутии идут дожди. Такая погода совершенно не свойственная для этой территории в конце октября, жители удивлены. Видео проливного дождя якутяне опубликовали в соцсетях.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Радуга

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Между тем в Якутске убирают снег. Он лёг ещё в первой декаде октября.

«Лето среди зимы в Нюрбинском районе. Радуга вышла. Любуйтесь», — сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Якутске был очень сильный ветер. В том числе из-за его порывов отменяли занятия в школах, пострадал человек — на него упали двери магазина.