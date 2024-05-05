Луганск, 24 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик подавили огневые точки киевских карателей под Белогоровкой в ЛНР. Кадры опубликованы 24 октября в телеграмм-канале НМ ЛНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Военный корреспондент Павел Фоменко уточнил, что защитники Донбасса применяют против врага миномёт 2Б9М «Василёк». Они слаженно и точно наносят удары по позициям киевских боевиков и наёмников.

Огонь корректируется с помощью БПЛА.