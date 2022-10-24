Москва, 24 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Законопроект об участии юрлиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в российском гражданском обороте, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сведения о наименовании, адресе и руководителе юридических лиц, которые содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по предложенным законопроектом правилам должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря 2022 года, следует из документа.

При этом если указанные юридические лица находятся на территориях ДНР и ЛНР, то они должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 30 июня 2024 года.

По истечении установленных сроков, юридические лица, сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ по предложенным законопроектом правилам, но которые не привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, будут исключены из ЕГРЮЛ.

Юридические лица, сведения о которых не содержались в соответствующих реестрах новых субъектов РФ и которые ранее не были внесены в ЕГРЮЛ, для продолжения осуществления деятельности на территории России также могут привести свои учредительные документы в соответствие с действующим законодательством, направив заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган.

Также возможно приобрести статус филиала (представительства) иностранного юрлица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для юридических лиц ДНР и ЛНР, срок подачи заявления о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ устанавливается до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 31 декабря 2023 года. В противном случае, их деятельность на территории Российской Федерации запрещается.

Законопроектом также предлагается урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физических лиц, которые в соответствии с реестрами присоединенных субъектов зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), рассказал Крашенинников.

Те, кто уже осуществлял предпринимательскую деятельность на указанных территориях и сведения о которых содержались в соответствующих реестрах, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без необходимости перерегистрации. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.

Кроме того, предложенные проектом правила вносят правовую определенность в отношении статуса ранее совершенных на указанных территориях договоров и односторонних сделок. Условия договоров, заключенных на указанных территориях до их вхождения в состав РФ, сохранят свою силу, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

В настоящее время в реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей содержатся сведения о 31 634 юридических лицах, большинство из них в ДНР — 17 588 юрлиц. В ЛНР в реестре числятся 9984 юридических лица, в областях — 2427 в Запорожской области и 1635 в Херсонской.