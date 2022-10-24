Белгород, , 09:30 — REGNUM Обязательства сохранить за мобилизованным сотрудником его рабочее место, приостанавливая действие трудового договора, взяли на себя руководители предприятий дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Белгородская область Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Соглашения с работодателями дорожной сферы подписал 22 октября губернатор Вячеслав Гладков. Выплаты в размере средней заработной платы сотрудникам, принимающим участие в специальной военной операции, будут производить 13 крупнейших предприятий. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные соглашения подписаны с работодателями сферы ЖКХ, промышленного и агросектора.