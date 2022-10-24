Москва, 24 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Сотрудничество телеканала RT с его ведущим Антоном Красовским приостановлено. Об этом 24 октября сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

Mil.ru Маргарита Симоньян

Как указала главред RT, высказывание Красовского является диким и омерзительным, а потому журналист, возможно, «объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано».

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала она в своём сообщении.

При этом Симоньян добавила, что также подобные высказывания Красовского вызвали у неё недоумение.

Отметим, ранее ведущий RT Антон Красовский позволил себе в ходе интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко крайне некорректное высказывание по поводу детей на территории б. УССР.