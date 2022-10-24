Самара, , 09:30 — REGNUM 1,2 млрд рублей могут направить из федерального бюджета на реконструкцию Спасской оросительной системы Самарской области. Об этом 24 октября сообщат пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Вопросы реконструкции оросительных систем региона были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в области функционируют 27 оросительных систем, 19 из них находятся в федеральной собственности. Некоторым системам и насосным станциям нужна реконструкция.

Отмечается, что специалисты подтвердили необходимость реновации Спасской оросительной системы, Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, Жигулевской оросительной системы и некоторых других насосных станций. Так, в федеральном бюджете заложены 1,2 миллиарда рублей на реконструкцию Спасской оросительной системы, на очереди — Куйбышевская оросительная система.

«У Самарской области есть возможность сделать рывок для создания крупных оросительных систем. Для этого необходимы два условия — возможность и желание сельхозтоваропроизводителей и поддержка федерального центра. И то, и другое у нас есть. Если мы эти возможности реализуем, то в ближайшие пять-шесть лет только по Куйбышевскому оросительному каналу мы сможем добавить 60 тысяч гектаров орошаемых земель», — приводит пресс-служба слова руководителя предприятия «Саратовмелиоводхоз» Дмитрия Полуляха.

Он также сообщил, что соя на богарных землях дает урожай в 14−15 центнеров с гектара, а на орошаемых землях — 30−45 центнеров с гектара.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, на реконструкцию Спасской оросительной системы в течение двух ближайших лет будет выделено более 1,2 миллиарда рублей.

«Следующий этап нашей работы — это Куйбышевский обводнительно-оросительный канал, которая имеет очень большой потенциал. Восстановление этой системы позволит нам добиться постоянного притока воды и возможности орошения для пяти районов Самарской области», — приводит пресс-служба его слова

Первый вице-губернатор добавил, что Самарская область лишь на 73% обеспечивает себя овощами.

«Повышение урожайности даст колоссальный экономический эффект, мы фактически сможем полностью закрыть потребности населения региона в борщевом наборе, а это сегодня одна из важных задач. Продолжаем совместную работу. Учитывая большое внимание к этим вопросам федерального министерства сельского хозяйства, востребованность систем орошения у сельхозпроизводителей Самарской области, не сомневаюсь, мы получим поддержку», — заявил он.

По расчетам специалистов, реконструкция Куйбышевского обводнительно-оросительного канала позволит за шесть лет получить дополнительно 42,7 млрд рублей валовой продукции растениеводства (в ценах 2021 года). При этом увеличение урожайности кормовых культур при использовании оросительных систем в сочетании с господдержкой приведет к уменьшению себестоимости центнера кормов для крупного рогатого скота не менее чем на 30%.

Напомним, что Куйбышевский обводнительно-оросительный канал является крупнейшим сооружением, построенным в советские годы, чтобы использовать потенциал плодородных земель Самарской области и нескольких районов Оренбургской области. По первоначальном плану, протяженность канала должна была составлять 475 км, при этом было построено более 150 км. Он проходит по территориям Пестравского, Безенчукского, Приволжского, Красноармейского, Большеглушицкого районов. В настоящее время его возможности задействованы на 25%.