Новолялинский район, Свердловская область, 24 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Новой Ляле Свердловской области ребёнок получит компенсацию морального вреда после избиения в школе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Инцидент произошёл в октябре 2021 года. Тогда словесный конфликт между школьницами перерос в драку. В результате одну из девочек госпитализировали с травмами головы и грудной клетки.

Уголовное дело не возбуждали, поскольку другой ребёнок не достиг возраста, при котором может нести уголовную ответственность. Тем не менее, наказание за данное преступление все же последовало. Верхотурский райсуд постановил присудить пострадавшему ребёнку компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Свердловский областной суд оставил это решение без изменения.