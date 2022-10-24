Москва, , 09:28 — REGNUM На окраинах Соледара и Артёмовска идут ожесточённые бои, сообщил 24 октября военкор Семён Пегов (телеграм-канал WarGonzo).

Военкор Семен Пегов © Людмила Лис

Он опубликовал фронтовую сводку на утро 24 октября, в которой проинформировал об ожесточённых боях в ряде населённых пунктов, в том числе на окраинах Соледара и Артёмовска, где штурмовые действия ведут бойцы ЧВК «Вагнер».

По словам Пегова, гарнизон ВСУ в Курдюмовке представляет серьёзную силу, а Николаевка Вторая находится под контролем ВС РФ.

Также военкор рассказал о новой попытке штурма укрепрайона ВСУ в Марьинке рядом с Донецком.