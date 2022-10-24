Ульяновск, 24 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области приняли новые меры государственной поддержки мобилизованных граждан: их временно освободили от уплаты транспортного налога. Об этом сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Депутаты областного парламента поддержали закон о транспортном налоге в новой редакции. Изменения касаются поддержки военнослужащих, которые на два года, начиная с 1 января 2021 года, освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении мотоциклов, мотороллеров, автомобилей сроком. Данной льготой смогут воспользоваться мобилизованные в Вооружённые силы России, контрактники и добровольцы.

По словам вице-спикера парламента Ульяновской области Дмитрия Грачева, владельцы нескольких транспортных средств, могут получить льготу на одно из них на свой выбор, а оплатившим транспортный налог средства будут возвращены либо «по их желанию может быть произведён перерасчёт на более поздний период».

Напомним, что 19 октября из Ульяновской области в пункты боевого слаживания отправлены дополнительные комплекты экипировки для мобилизованных. Их приобрели за счёт региональной казны.

Подробнее: Из Ульяновской области отправили партию экипировки для мобилизованных

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области состоялось первое заседание вновь сформированного регионального оперативного штаба, где определены четыре основные задачи.