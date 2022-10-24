Лондон, 24 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В очередном эпизоде сериала «Доктор Кто», который должен был стать последним для персонажа Джоди Уиттакер, зрители неожиданно для себя увидели, что герой превратился, не в Шути Гатву, как ожидалось, а в Дэвида Теннанта. Премьера состоялась 24 октября на телеканале BBC.

Алена Соколова ИА REGNUM Два Доктора Кто

Позже авторы шоу пояснили, что решили посвятить специальный выпуск «Доктора Кто» празднованию 90-летия BBC. В кадре также появились Питер Дэвисон, Колин Бейкер, Сильвестр Маккой и Пол Макганн, которые играли Доктора Кто в 80-х и 90х годах XX века и другие исполнители роли. Стоит отметить, что зрители всё же увидели Шути Гатву, он вышел «на сцену» в конце выпуска и задал вопрос: «Кто-нибудь, скажите мне, что, черт возьми, здесь происходит?».

Напомним, о том, что Шути Гатва исполнит роль нового Доктора Кто BBC объявил в мае 2022 года. Должность шоураннера (главного продюсера) 14 сезона «Доктора Кто» занял Расселл Т. Дэвис, в 2005 году запустивший перезагрузку сериала.