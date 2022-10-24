Кишинёв, 24 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Участники протестного митинга, прошедшего 23 октября в Кишинёве возле здания генпрокуратуры Молдавии, объявили о создании «народного правительства». Трансляцию вела пресс-служба партии «Шор».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Объявлено, что в задачи нового «органа власти» входит обеспечение защиты граждан от злоупотребления власти, выстраивание диалога с иностранными партнёрами и организация досрочных парламентских и президентских выборов.

Кроме того, на митинге объявили о создании организации «Народный щит», которая должна не допустить изменения нейтрального статуса республики и втягивания её в вооружённый конфликт. Также был учреждён «народный трибунал», которому поручено дать юридическую оценку действий президента страны Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» (ПДС).

«Решаем создать «народный трибунал» как представительную юридическую власть, с возложением на него следующих задач: мониторинг и централизация всех злоупотреблений и незаконных действий, совершенных президентом Майей Санду и властью ПДС на протяжении всего их мандата, судебный процесс и осуждение всех лиц, виновных в предательстве национальных интересов», — говорится в резолюции, принятой на митинге.

Напомним, полиция Кишинёва препятствовала проведению протестных акций в течение 23 октября. В том числе активистов не пустили на площадь Великого национального собрания, где было согласовано проведение митинга. В результате протестующие собрались возле здания генпрокуратуры, где разбили палаточный городок.