Херсон, , 09:25 — REGNUM В больницы Херсонской и Запорожской областей доставлено 20 тонн медикаментов, сообщили в Минздраве Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Физраствор и глюкозу в больницы новых российских регионов доставили волонтёры гуманитарной миссии «Единая Россия». Предоставила транспорт и обеспечила безопасность доставки груза Рогвардия.

«Медицинский персонал выражает благодарность от лица всех жителей Херсонской области за оказание помощи в такое непростое время», — поблагодарили в херсонском Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что, несмотря на перемещение населения Херсонской области с правого берега Днепра на левый, все больницы региона работают в обычном режиме и принимают пациентов.