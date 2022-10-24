Махачкала, 24 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана Руслан Курбанов удостоен звания Героя России. Указ о присвоении высокого звания за совершенный им подвиг подписал президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Звезда Героя России

«Дагестан дал стране ещё одного Героя России! Этого высокого звания указом президента удостоен наш земляк Руслан Курбанов из Табасаранского района. <…> Поздравляю тебя, Руслан, с тем, что в таком молодом возрасте ты удостоился высшей государственной награды страны. Мы все тобой гордимся и восхищаемся твоим подвигом!» — написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Он также рассказал о совершенном Курбановым подвиге. Танковый взвод старшего лейтенанта при атаке на позиции противника в одном из населенных пунктов успешно справился с задачей — благодаря его грамотным действиям населенный пункт был отбит, враг понес существенные потери, а личный состав российского подразделения при этом не пострадал.

Напомним, одним из первых участников спецоперации на территории б. УССР, награжденных Звездой Героя, стал офицер-десантник из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. В бою он был ранен, отстреливался до последнего патрона и подорвал себя и окруживших его неонацистов гранатой.