Танкисту из Дагестана присвоено звание Героя России
Махачкала, 24 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана Руслан Курбанов удостоен звания Героя России. Указ о присвоении высокого звания за совершенный им подвиг подписал президент РФ Владимир Путин.
Он также рассказал о совершенном Курбановым подвиге. Танковый взвод старшего лейтенанта при атаке на позиции противника в одном из населенных пунктов успешно справился с задачей — благодаря его грамотным действиям населенный пункт был отбит, враг понес существенные потери, а личный состав российского подразделения при этом не пострадал.
Напомним, одним из первых участников спецоперации на территории б. УССР, награжденных Звездой Героя, стал офицер-десантник из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. В бою он был ранен, отстреливался до последнего патрона и подорвал себя и окруживших его неонацистов гранатой.