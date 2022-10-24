Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Свердловской области на полки магазинов и в социально значимые учреждения поступили поддельные консервы из Новосибирской области. Теперь партию в 300 тонн предстоит изъять из оборота, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Рыбные консервы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты установили, что для производства консервов использовали более дешевые сорта рыб. При этом заявленная маркировка товара не соответствовала его содержимому. В частности, вместо сайры и скумбрии банки заполняли сардинами.

Теперь консервы будут изымать из магазинов и учреждений. Соответствующее требование уже составил Россельхознадзор. Кроме того, информацию о произошедшем направили в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области.