Берлин, 24 октября 2022, 09:23 — REGNUM Несмотря на то, что позиция большинства стран-членов ЕС к Китаю за последние годы изменилась и приобрела более враждебный характер, власти ФРГ по-прежнему стремятся поддерживать с Пекином рабочие отношения, пишет Стюарт Лау в статье, вышедшей 23 октября в европейской версии издания Politico.
Нынешняя коалиция в Берлине пока посылает запутанные сообщения о том, как она планирует урегулировать отношения с нынешним лидером КНР Си Цзиньпином. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Китай в начале ноября. Вместе с ним в КНР отправится делегация предпринимателей.
Ожидается также, что он отменит решение шести своих министерств и даст добро на спорную сделку с китайским государственным судоходным гигантом по приобретению миноритарной доли в одном из портов в Гамбурге, где он раньше был мэром. Подход Шольца вызвал недоумение в Брюсселе, где на прошлой неделе он категорически заявил своим коллегам из ЕС, что никакого «отделения» от Пекина быть не должно.
Тем не менее, подчеркивает автор, не все в Берлине поддерживают такой подход: конфликт на территории бывшей УССР показал, «насколько глупо полагаться на энергетические связи с путинской Россией». В недавнем интервью Süddeutsche Zeitung, партнер Шольца по коалиции, министр иностранных дел Анналена Бербок подвергла критике немецких предпринимателей за усиление зависимости от Китая.