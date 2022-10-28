Берлин, 24 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Несмотря на то, что позиция большинства стран-членов ЕС к Китаю за последние годы изменилась и приобрела более враждебный характер, власти ФРГ по-прежнему стремятся поддерживать с Пекином рабочие отношения, пишет Стюарт Лау в статье, вышедшей 23 октября в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Нынешняя коалиция в Берлине пока посылает запутанные сообщения о том, как она планирует урегулировать отношения с нынешним лидером КНР Си Цзиньпином. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поездку в Китай в начале ноября. Вместе с ним в КНР отправится делегация предпринимателей.

Ожидается также, что он отменит решение шести своих министерств и даст добро на спорную сделку с китайским государственным судоходным гигантом по приобретению миноритарной доли в одном из портов в Гамбурге, где он раньше был мэром. Подход Шольца вызвал недоумение в Брюсселе, где на прошлой неделе он категорически заявил своим коллегам из ЕС, что никакого «отделения» от Пекина быть не должно.

Тем не менее, подчеркивает автор, не все в Берлине поддерживают такой подход: конфликт на территории бывшей УССР показал, «насколько глупо полагаться на энергетические связи с путинской Россией». В недавнем интервью Süddeutsche Zeitung, партнер Шольца по коалиции, министр иностранных дел Анналена Бербок подвергла критике немецких предпринимателей за усиление зависимости от Китая.

«Полная экономическая зависимость, основанная на принципе надежды, делает нас уязвимыми для политического шантажа», — сказала она.