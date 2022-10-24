Сеул, 24 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. С 24 по 29 октября министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын посетит Венгрию, Литву и Чехию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что в ходе визита в Венгрию представители двух стран обсудят вопросы экономического сотрудничества, а также способы поддержки южнокорейских предприятий, вышедших на местный рынок.

В Литве Ан Док Гын планирует провести переговоры на высоком уровне об активизации сотрудничества в передовых отраслях промышленности, а в Чехии — обсудить пути углубления контактов в таких областях, как электромобили и атомная энергетика.

В ходе зарубежной поездки министр торговли также предпримет попытку заручиться поддержкой заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.