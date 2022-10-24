Владивосток, 24 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Приморье до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию ещё 49 многоквартирных домов, что позволит выполнить показатель нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе правительства края.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

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На данный момент план по вводу жилья на этот год выполнен на 65%.

За девять месяцев в крае введено 659 тыс. кв. метров жилья. В том числе почти 392 тыс. приходится на индивидуальное жилищное строительство, более 267 тыс. квадратов — многоквартирные дома.

В выданных разрешениях на строительство, в том числе через региональный портал госуслуг, находится ещё 49 многоквартирных домов во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке, Большом Камне, Надеждинском районе. Их общая площадь составляет более 332 тыс. кв. метров.

Для поддержки застройщиков активно применяются инфраструктурные бюджетные кредиты. На эти цели в крае запланировано 9,3 млрд рублей на 2022–2023 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии идёт отставание при строительстве некоторых социальных объектов по нацпроектам и программе комплексного развития сельских территорий.