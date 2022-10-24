Донецк, 24 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ща сутки в ДНР при обстрелах ВСУ ранения получили пять мирных жителей.

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