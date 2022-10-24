Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Средства резервного фонда Санкт-Петербурга направят, в том числе, на мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, и восстановлением города-побратима Мариуполь в ДНР. Это следует из документа, опубликованного на сайте Смольного в рамках антикоррупционной экспертизы.

Gov.spb.ru Смольный

Субсидию выделят Фонду Победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «Победа». Эти средства будут использованы фондом для мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов.

«Создание условий для государственной и общественной безопасности, осуществление мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в необходимом объеме», — объясняется в документе.

Контроль за выполнением постановления поручат осуществлять вице-губернатору Петербурга Валерию Пикалёву, который неоднократно бывал в Мариуполе и контролирует оказание помощи мобилизованным петербуржцам. В Смольном ранее сообщали, что «Фонд Победа» будет направлять средства на восстановление Мариуполя.

Летом 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил отправить в Минюст документы на перерегистрацию «Фонда Победа», связав это с помощью Мариуполю. «Мы уже подали заявку в Минюст — перерегистрируем Фонд Победы, который вместе с правительством Петербурга будет заниматься возрождением города», — сказал тогда губернатор.

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Напомним, Петербург оказывает всестороннюю помощь и поддержку в деле восстановления Мариуполя. Петербургскими специалистами в Мариуполе были отстроены и подключены к инженерным сетям три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Также восстановлен городской фонтан. До начала зимы планируется сдать жилые дома, детскую и взрослую поликлиники, онкологический корпус и детское хирургическое отделение городской больницы, филармонию и драматический театр.