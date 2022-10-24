Берлин, , 09:30 — REGNUM Санкции Евросоюза, введённые из-за предполагаемой поставки иранских беспилотников России, не отразятся на ядерной сделке. Об этом заявили 24 октября в МИД Германии «Известиям».

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик ещё до начала протестов в Иране, отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД», — сообщили в германском МИД.

Из заявления министерства следует, что на успех или неуспех переговоров по восстановлению соглашения никак не повлияют результаты предлагаемого расследования ООН о беспилотниках.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва рассчитывает на возможное возобновление переговоров по ядерной сделке во второй половине ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября ЕС ввёл в отношении Ирана точечные санкции за роль «в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов», якобы применяемых Россией в ходе спецоперации на территории б. УССР.

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