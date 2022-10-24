Барнаул, , 09:20 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) предлагают расширить перечень мест традиционного проживания кумандинцев, сообщает 24 октября телеграм-канал АКЗС. Речь идет о соответствующем обращении в Правительство Российской Федерации. В списке, утвержденном правительственным постановлением от 8 мая 2009 года (№ 631-р)., местами традиционного проживания кумандинцев в регионе являются Бийский городской округ (пос. Нагорный), Красногорский муниципальный район, Солтонский муниципальный район.

Алтайский край, поселение кумандинцев. Здание закрывшейся школы в селе Шатобал Светлана Шаповалова

Вместе с тем, другим документом — постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1049 — кумандинцам предоставлено право на назначение социальной пенсии с 50 лет для женщин и с 55 для мужчин при условии проживания в определенных населенных пунктах названных территорий.

В обоснование решения алтайские парламентрии признают: «отдельные населенные пункты, которые входят в данный перечень, являются малонаселенными и труднодоступными, где отсутствуют рабочие места и инфраструктура, в частности, образовательные и медицинские организации, стационарные объекты торговли. По этой причине кумандинцы переезжают в более благоустроенные населенные пункты и утрачивают право на назначение социальной пенсии».

Депутаты подчеркивают, что сохранение самобытности малочисленных народов возможно только через каждого представителя этноса при поддержке со стороны государства за счет пенсионных гарантий, позволяющих постоянно заниматься с подрастающим поколением и популяризировать этнокультуру среди всего населения.

Для сохранения особых условий выхода на пенсию комитет АКЗС предлагает в постановлении Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1049 закрепить в перечне районов проживания кумандинцев всю территорию Красногорского и Солтонского районов, а также полностью город Бийск.

Как сообщало ИА REGNUM, кумандинцы — потомки древнего коренного народа Алтая. Их происхождение некоторые краеведы связывают с одним из древнейших народов Сибири — кетами. Эти люди занимались охотой, собирательством, мотыжным земледелием и разведением лошадей. Федеральным законом причислены к коренным малочисленным народам России. До 2002 года народность была учтена лишь переписью 1926 года. Тогда на территории РСФСР насчитывалось 6327 кумандинцев. Все они проживали на территории Сибирского края (впоследствии он был разделен на несколько регионов). А по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность кумандинцев в Алтайском крае составила менее тысячи человек.

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