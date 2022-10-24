Херсон, , 09:19 — REGNUM Отряды территориальной обороны, в состав которых могут вступить все оставшиеся в Херсоне мужчины, формируются в городе. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Подразделение территориальной обороны Mil.ru

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий [киевских] националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в сообщении.

Также указывается, что представители силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность Херсона, жители которого могут с Речного вокзала покинуть правый берег Днепра в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что на бериславском направлении утром в Херсонской области российскими военными утром 24 октября была захвачена группа диверсантов киевских нацистов.