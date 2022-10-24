Херсон, , 09:18 — REGNUM Отряды территориальной обороны создают в Херсонской области, об этом 24 октября сообщили в администрации региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны», — сообщили в администрации.

Как уточняется, безопасность в Херсоне обеспечивают органы правопорядка, всем желающим жителям предлагают временно покинуть город и выехать на левый берег Днепра — ежедневно до городов Алешки и Голая Пристань с Речного вокзала Херсона отправляются катера. Мужчины, которые, несмотря на опасность пребывания в городе, всё же решили остаться, предлагается возможность вступить в отряды территориальной обороны города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области организовали выезд населения из районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег, в целях безопасности. С 20 октября в регионе действует военное положение.