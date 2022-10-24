Донецк, 24 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателй пять мирных жителей получили ранения, сообщили 24 октября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08.00 23 октября до 08.00 24 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранены пять человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России завили, что киевский режим готовит кровавую провокацию в городе Волчанск Харьковской области.

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